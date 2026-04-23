韓国でプレーする高橋一輝が、自身の痛恨ミスを謝罪した。韓国メディア『STAR NEWS』が伝えている。４月21日に開催されたKリーグ１部の第９節で、高橋を擁する富川FCはFCソウルと敵地で対戦。０−３で完敗した。カズの愛称で知られる29歳のMFは中盤の一角で先発するも、31分にハンドで相手の先制点に繋がるPKを献上すれば、45＋８分に足を滑らせてボールロストし、２失点目も招いてしまった。チームはハーフタイムに３枚替え