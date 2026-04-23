米独立リーグでの開幕マウンドに立ったバウアー(C)Getty Images異例の挑戦が始まった。現地時間4月21日、DeNAでもプレーしたトレバー・バウアーが、ロングアイランド・ダックスの一員として米独立リーグ・アトランティックリーグの開幕戦に登板。敗戦投手となったものの、4回（93球）を投げて、被安打5、2失点、8奪三振と上々の内容を披露した。【動画】果たして挑発か？ バウアーの「刀パフォーマンス」をチェック今年1月に35