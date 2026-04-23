長崎市のナガサキピースミュージアムで、戦争の記憶を伝える絵画の作品展が開かれています。 空襲で焼け野原となった街。 戦後は、コメの代わりにイモ類やトウモロコシを食べていたそうです。 ナガサキピースミュージアムで、21日から開かれている作品展。 4歳の時に東京大空襲を経験した市川 春代さん(85)が描いた、35点が展示されています。 （ピーススフィア関東 下澤 節子さん） 「