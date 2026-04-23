俳優の山田裕貴さんは4月22日、自身のInstagramを更新。ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】豪華メンバーの『ちるらん』オフショット「素敵な4ショット」山田さんは「皆様、今週の第5話までに #ちるらん 新撰組鎮魂歌振り返ってみてください」とつづり、1枚の写真を投稿。山田さん、元Sexy Zoneの中島健人さん、俳優の藤原季節さん、上杉柊平さんが集合したオフショ