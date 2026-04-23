4月21日（火）からわかさスタジアム京都など3球場で開催されているJABA京都大会。全国から社会人野球の強豪16チームが出場し、優勝チームに与えられる日本選手権の出場権獲得を目指ししのぎを削っている。 鷺宮製作所の竹丸和幸（巨人）や、トヨタ自動車の増居翔太（ヤクルト）は去年、社会人チームからドラフト指名を受けてプロ1年目から即戦力として活躍しているが、今年も楽しみな選手が多い。JABA京都大会