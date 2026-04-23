エルサルバドルで、ギャング構成員とみられる被告486人の集団裁判が開廷した/Attorney General's Office of El Salvador（CNN）中南米のエルサルバドルでこのほど、数百人を対象とする大規模な裁判が始まった。被告はギャング組織「MS13」の構成員とみられている。計486人の被告に対する罪状の総数は4万7000件を超える。内訳は殺人、恐喝、薬物と武器の密輸などで、2012年から22年にかけて発生したもの。同国の検察が明らかにした