中道改革連合の小川淳也代表は23日、党の会合で、「私自身、代表就任以来の悲願だった、社会ビジョン、そして国会改革の議論を引っ張っていく検討チームを立ち上げさせていただきたい。私なりの言葉で言えば、競争力ある福祉国家へと、この日本を蘇らせていく。そうした議論をいよいよスタートしたい」と述べて、以前から言及してきた「競争力ある福祉国家」の実現に向けて、党内議論を開始するとした。新たに立ち上げた「政権ビジ