タレントはるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身が所持していたジュエリーを盗まれた過去を明かした。番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。はるなは“ダマされやすい女”として出演した。はるなは「ジュエリーを持ってて、ポンっと入った不動産屋さんにたまたま知り合いの人がいて、『安全に保管したいからマンション借りに来たの』って。カードキ