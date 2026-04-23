23日、愛知県知多市のスーパーに並んだのはブランドサーモン。その名は｢知多クールサーモン｣です。 【写真を見る】環境に優しい陸上養殖の｢サーモン｣ ガス製造過程で捨てられる“冷たい海水”を有効活用 去年の2.5倍の水揚げ目指して…愛知･知多市 地元で陸上養殖されたトラウトサーモンをこう呼んでいます。 （客）｢何度か食べたことがある。全然臭みもなくておいしい」｢おいしかっ