少女時代のティファニーと結婚した俳優のピョン・ヨハンが、キス写真を公開した。ピョン・ヨハンは4月22日、自身のSNSにハートの絵文字とともに写真を投稿した。【画像】ティファニー＆ピョン・ヨハン、濃厚キス公開された写真には、ピョン・ヨハンとラッパーのSwingsの姿が収められている。ピョン・ヨハンはSwingsの頬にキスをし、強い愛情を表現している。Swingsはその“ほっぺキス”を受けて明るく笑っており、目を引く。また別