Netflixの人気番組『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』に出演したシェフのチェ・ヒョンソクの娘で、Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』にも出演したモデルのチェ・ヨンスが、無礼なネットユーザーの発言に対し毅然とした対応を取った。去る4月22日、チェ・ヨンスは自身のSNSを通じて、ファンと交流する場で、「若い女性とゴールインする秘訣は何でしょうか」という一線を越えた質問を受けた。【写真】チェ・ヨンス、12歳上