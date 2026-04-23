焼肉チェーンの「牛角」は、4月23日からグランドメニューをリニューアルした。今回のリニューアルの特徴は大きく5つある。１, トッピングおよびタレの拡充で、味付けを全16種にバリエーションを広げた。２, 過去に販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤(ジャン)ダレ」カルビシリーズの復活。３, 復刻メニューや新商品の追加によるラインナップ拡充。４, ハーフサイズや大盛サイズなど、サイズバリエーションの強化。