開会式後の集合写真！ 第3回 YOKOHAMA Car Session開催！ よく晴れた3月の朝。パシフィコ横浜に隣接する「横浜みなとみらい臨港パーク」に、個性あふれるクルマたちがゆっくりと集まり始めました。この日開催されたのは、今回で第3回を迎えた「YOKOHAMA Car Session」。35歳以下限定という少しユニークなルールを設けたカーミーティングですが、車種や年式、ジャンルには一切制限がありません。ス