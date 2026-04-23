ふだんの食事や外食で節約を意識物価高の影響を受け、実に9割以上の人が日常的に節約を意識しているという。中でも「食費」や「嗜好品」といった、日々の小さな楽しみに関わる支出を抑える傾向が強まっているのが特徴だ。直近3ヶ月に行った節約項目では、「ふだんの食事（食料品・菓子・飲料・テイクアウトなど）」が63.7％で1位。次いで「外食（49.0%）」、「衣類・靴・服飾雑貨（クリーニング代も含む）（40.2％）」という結果だ