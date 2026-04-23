ブランド・アンバサダーに岡田准一さんが就任4月22日、ジャガー・ランドローバー・ジャパンは『ディフェンダー』のブランド・アンバサダーに岡田准一さんが就任した発表と、ディフェンダーの最新モデルとなる2026年モデル（MY2026）のお披露目を行った。【画像】岡田准一さんが『ディフェンダー』のブランド・アンバサダーに就任！最新モデルMY2026をお披露目全186枚ディフェンダーの冒険心に満ち『不可能を可能にする』というコ