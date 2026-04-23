◇ファーム・リーグ中地区西武0―1巨人（2026年4月23日ジャイアンツタウン）右肘痛で調整の遅れていた西武の新助っ人アレン・ワイナンス投手（30）が公式戦で初登板した。ファーム・リーグの巨人戦に先発。5回を5安打無失点に抑えた。毎回安打を許した右腕だが、粘りの投球で毎回の6奪三振。65球でマウンドを降りた。先発陣の一角として期待されているワイナンスは、キャンプ中に右肘のコンディション不良を訴えて離脱