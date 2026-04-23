ラグビーのリーグワンで新たに適用される選手登録規定について、取材に応じる神戸の具智元＝23日、神戸市内ラグビーのリーグワンで2026〜27年シーズンから適用される選手登録規定について、独占禁止法に違反するとして公正取引委員会に申告した海外出身の神戸所属選手が23日、神戸市内で練習後に取材に応じ、19年ワールドカップ（W杯）日本代表として初の8強入りに貢献した具智元は「中学2年から日本に来てずっと頑張ってきた。