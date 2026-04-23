鹿児島大で講義する蔵原正敏さん＝23日午前2016年4月の熊本地震当時、熊本県宇城市危機管理課長だった蔵原正敏さん（65）が23日、鹿児島大で講義を行った。避難所で提供する食事の確保に苦心した経験を語り、強い余震が続く中、不安を抱えて対応に当たったことを振り返り「冷静な判断ができていなかったことも多い。地震は全国どこでも起こる。冷静な対応をしてほしい」と訴えた。蔵原さんによると、宇城市では避難所に身を寄