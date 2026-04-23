東京・世田谷区の三軒茶屋にある飲食店で「あしたから営業できなくしてやるよ」などと言って、いわゆる「みかじめ料」を脅し取ろうとしたとして、六代目山口組系暴力団の組長ら3人が逮捕されました。警視庁によりますと、指定暴力団六代目山口組系暴力団の組長・東馬龍二こと佐藤冬馬容疑者ら3人は去年、世田谷区三軒茶屋にある飲食店で、この店を経営する男性に「15でいいよ、10でもいい、なかったら7とか」などと言ってみかじめ