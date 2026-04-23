青山学院大の相模原キャンパス（相模原市中央区）に今月、神奈川県内で初めて「物語の自動販売機」が設置された。学生らの読書離れが進む中、本をもっと身近に感じてもらう狙いがあるという。（北川穂高）物語の自動販売機は、今月１３日、キャンパス正門に近いＧ棟１階の購買所に設置された。「販売機」という名前だが、利用は無料だ。高さ約１２０センチほどの機械の画面で、「青学生のおすすめ」「世界観に引き込まれる」