モデルでタレントのRIKACO（60）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。還暦を迎えた実感や50代で苦しんだ更年期の症状などについて語った。30の質問に答える動画を公開。その中で「60歳（還暦）のイメージ」を聞かれ、「怖かった」と正直に打ち明けた。3月に60歳を迎えたRIKACO。「どうなるんだろうって10年前から思っていて、凄い不安があったんだけど、全然変わんないじゃんみたいな」と笑った。そのうえで、「3回