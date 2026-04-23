フィギュアスケートとスピードスケートのコラボレーションです。22日に、都内で令和7年度優秀選手表彰祝賀会が行われました。日本スケート連盟はその様子をInstagramで公開。その中の1枚には現役引退を発表した5選手の豪華なコラボ写真が投稿されました。フィギュアスケートの三浦璃来選手＆木原龍一選手のりくりゅうペアと坂本花織選手、スピードスケートの郄木美帆選手と佐藤綾乃選手です。郄木選手と佐藤選手はヒザ