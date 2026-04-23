瀬戸内地方は低気圧や湿った空気の影響で、全域で雨が降っています。23日夜は雨の範囲が次第に狭くなり、夜遅くは曇りになるでしょう。 24日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で13度、津山で11度でしょう。23日朝よりも気温がやや高くなります。日中の最高気温は岡山で23度、津山と高松で21度の予想です。23日よりも5度以上気温が高くなります。日ごとの寒暖差が大きいため、体調管理に注