愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、妹が出戻ってきたことから起こった一件です。実母に呼ばれたヤヨイさん。実家へ行くと何やら騒々しい雰囲気。実父に聞くと、妹のランさんが大学生との不倫バレ→離婚→家を追い出