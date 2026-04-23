バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」で5月16日より、『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』と、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA」とのコラボキャップを発売する。【写真多数】かっこいい…ガンダム×NEW ERAコラボキャップ3種類の全貌同モデルは、NEW ERAのスナップバックキャップの基本モデル「9FIFTY