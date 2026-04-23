史上初の日経平均株価6万円達成 本日（4月23日）東京株式市場の午前の取引で日経平均株価は史上初の6万円の大台をつけた。日経平均が6万円をつけた…。その次の言葉が出てこない。日経平均6万円。だから、どうした、というのだ。 日経平均が6万円になったからと言って、レポートを書くつもりはなかった。会社から「書いてくれ」と言われて渋々書いている。筆が走らないのも無理はない。そもそも日経平均が6万円になったこ