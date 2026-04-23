歌手の堀ちえみ（59）が20日、自身のインスタグラムを更新。大好きなアーティストのライブに参戦したことを報告した。【写真】「もうずーっと推してきた」Mrs. GREEN APPLEの公演に初参戦した堀ちえみの“ライブコーデ”堀は「Mrs. GREEN APPLEのライブ ゼンジン未到とイミュータブル参戦」と切り出し、「もうずーっと推してきたミセス。やっと足を運ぶことができる、初のミセスライブはやはり…最高でした」と念願の初参戦を