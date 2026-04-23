拾った健康保険証で他人になりすまし、医療機関を受診したとして、住職の男が警視庁に逮捕されました。湖に向かって尺八を奏でる男。詐欺の疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の住職・広利輝和容疑者（55）です。ことし2月、他人の健康保険証を使って大阪市内の皮膚科で診療を受け、処方された薬を薬局で受け取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、保険証はおととし1月ごろ、東京・台東区で60代の男性が落としたもので