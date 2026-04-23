女優木越明（26）が出演する映画「タイタニック・オーシャン」が、5月開催の第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門にノミネートされたことが23日、分かった。同作はギリシャ、フランス、ドイツ、スペイン、ルーマニアと日本による国際共同製作プロジェクト作品で、ギリシャ人監督コンスタンティナ・コヅァマーニの長編初監督作品。巨大な水槽で行われるショーで活躍する人魚（マーメイド）たちを育成する日本の全寮制のスクール