これも常勝軍団の宿命なのか。７年目にしてメジャー初昇格したドジャースの有望株ライアン・ウォード外野手（２８）のトレード情報が２２日（日本時間２３日）、報じられた。ウォードは昨季３Ａで３６本塁打、１２２打点をマークしてＭＶＰを受賞。マイナー通算１５４本塁打を放っている大砲候補だが、世界一軍団の層の厚さに阻まれ、マイナー暮らしを余儀なくされていた。しかし、フレディ・フリーマン内野手（３６）が父親リ