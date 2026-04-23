弥生は4月23日、生成AIを活用した新サービス「弥生のいつでも労務相談AI」の提供を開始することを発表した。このサービスはHRbaseが開発・提供する労務相談に特化したA「HRbase」をOEMとして提供するもので、法改正対応や日々の人事・労務に関する疑問に対し、専門家監修の情報をもとに24時間365日いつでも回答を得られる労務アシスタントAIだ。有償プランは月額4000円、または年額3万6000円。生成回数は月50回までで、最大1カ月間