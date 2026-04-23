【モデルプレス＝2026/04/23】人気BLドラマ「美しい彼」「恋をするなら二度目が上等」「ジャックフロスト」が、Prime Videoにて配信を開始。本記事ではそれぞれの作品の魅力を紹介する。【写真】「美しい彼」萩原利久、八木勇征にキス寸前◆「美しい彼」圧倒的映像美と“ひらきよ”の狂おしいほどの引力小説家・凪良ゆう氏の代表作ともなったヒット小説を実写化した今作は、思うように言葉を発せない「吃音症」を持ち、幼い頃から