レトロリロンが、自身過去最大規模となる「RETRORIRON 1 st Full Album『コレクションアローン』RELEASE ONE-MAN TOUR 2026」のファイナルを、4月18日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて迎えた。全国10カ所の公演はソールドアウト続出、この日のスタンディングフロアも超満員。本公演の様子を、ライターの山口智男がレポートする。「ソールドアウトらしいです。ありがとう」オンステージしたメンバー達を迎えた歓声と拍手の大きさに応