世界的な音楽アイコンであるデュラン・デュランが、長年のコラボレーターのナイル・ロジャースをフィーチャーしたニューシングル「Free To Love」（feat. Nile Rodgers）をリリース。2026年初となる新曲を発表した。この曲のミュージックビデオには、英国のラジオパーソナリティのクララ・アムフォ（Clara Amfo）が出演し、マドンナ、ビヨンセ、メタリカ、レディー・ガガらを手掛けるジョナス・アカーランド（Jonas Åkerlund