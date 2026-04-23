いつも厳しくてスキのない職場の美人上司。でも、もしその裏の顔が「好きな人の前で素直になれない純情乙女」だったら？今回は、ニュースアプリやSNSでも話題沸騰中のオフィスラブコメ漫画『高嶺のハナさん』から、主人公・高嶺華の可愛すぎるギャップと、愛すべきポンコツ後輩・弱木の魅力に迫ります！ 誰もがひれ伏す「完璧キャリアウーマン」の絶対的カリスマ性 主人公の高嶺華（27）は、お菓子メーカ&#