２３日の東京株式市場で日経平均株価は朝方買い優勢でスタートし、ついにフシ目の６万円大台乗せを達成した。しかし、買いが一巡すると急速に上げ幅を縮め、下落に転じた。 大引けの日経平均株価は前営業日比４４５円６３銭安の５万９１４０円２３銭と反落。プライム市場の売買高概算は２７億２８４６万株、売買代金概算は８兆９８３２億円。値上がり銘柄数は３４０、対して値下がり銘柄数は１１８８、変わらずは４６