アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/23営業日時点＝ 上海重油 2.91％ 上海ゴム 1.28％ 大連ポリエチレン 0.79％ 上海銅 0.64％ 上海異形鉄筋 0.34％ 大連とうもろこし -0.28％ ＊数値は前日比％