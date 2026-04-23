日本時間１７時００分にユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00 予想51.0前回51.6（ユーロ圏製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00 予想49.8前回50.2（ユーロ圏サ&#