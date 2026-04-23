XGIMIは、主力プロジェクターの「Elfinシリーズ」より、シリーズ最上位の「Elfin Flip 4K」と、フルHDの「Elfin Flip Laser」の先行販売を、4月23日にMakuakeで開始した。一般販売価格はElfin Flip 4Kが206,800円、Elfin Flip Laserが139,800円だが、先行販売ではElfin Flip 4Kが最大47％ OFFの109,600円から、Elfin Flip Laserが最大43％ OFFの79,900円から購入できる。 ホームプロジェクター