左脇腹の違和感で調整が遅れている西武のタイラー・ネビン内野手が４月中にも１軍に合流する可能性が２３日、浮上した。明日２４日に行われる２軍・ＤｅＮＡ戦（ベルーナＤ）で実戦復帰予定で、その後は状態を確認しながら最終調整を行っていく見込み。西口監督は「１試合の出場だけでは上げない」と復帰時期について考えを明かしつつも、「本人が行けると言えば」と４月中の１軍合流も否定せず。ネビンはこの日、カーミニーク