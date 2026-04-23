◆男子プロゴルフツアー前沢杯第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）男子ツアー初挑戦の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が女子で初めてアンダーパーをマークする快挙を達成した。５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１で回り、７１位でスタートした。相棒の存在も大きい。親友でツアー１３勝の成田美寿々（ジェイテクト）がキャディーを務めている。青木の昨季の平均飛距離は２