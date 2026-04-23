横浜ＦＭのＦＷオナイウ情滋が２３日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１２節・浦和戦（２５日・埼玉スタジアム）に向けて神奈川・横須賀市内で行われた練習後に取材に応じ、浦和の兄・オナイウ阿道との初の兄弟対決に向けての思いを明かした。昨年途中Ｊ２仙台からＪ１横浜ＦＭに加入し、初めてＪ１クラブでプレーするサイドアタッカーにとって、海外移籍を経て、今年２月に浦和に加入した５学年上の兄と同じカテゴリーでプレー