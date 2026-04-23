来月1日に開幕するバレーボール大同生命SVリーグ男子の「チャンピオンシップ（CS）」進出会見が23日、都内で行われ、6チームの選手が一堂に会した。レギュラーシーズン（RS）40勝4敗で1位のサントリーは2連覇が懸かる。登壇した高橋藍は「気持ちを引き締めていきたい。連覇を達成したい。経験豊富な選手がそろっている」と抱負を語った。RS2位・大阪Bの山本智大は「一戦一戦大事に優勝を目指す。素晴らしい能力を持った選手