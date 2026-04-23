「ロビン・フッド」の1号店＝23日、愛知県あま市ディスカウント店「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は24日に食品を強化した新業態「ロビン・フッド」の1号店を愛知県あま市に開く。総菜や簡易調理の食品を割安で販売し、物価高で節約志向が強まる共働き世帯や若年層の集客を目指す。出店は2035年6月期までに首都圏を含め最大300店舗に伸ばす。傘下ユニーのスーパー