Kis―My―Ft2が23日、東京・池袋パルコで衣装展「Kis―My―Ft2:TheCouture」の囲み取材を行った。デビュー15周年を記念して開催。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、衣装を前期後期合わせて48点展示するほか、メンバーの私物アイテムも展示する。来月26日にデジタルリリースする新曲「Couture」先行視聴エリアも設けられる。メンバーはすでに内覧した。宮田俊哉は「うちの事務所ってジュニアの後輩に衣装が受け継が