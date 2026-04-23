【ソウル＝仲川高志】韓国・ソウル大の柳弘林（ユホンリム）総長（６４）が読売新聞のインタビューに応じた。２０２７年に「グローバル人材学部」を創設し、日本人など外国人留学生の受け入れを強化する方針を明らかにしたほか、ＡＩ（人工知能）を活用し、学び方や研究を改革していく考えを示した。ソウル大は韓国最難関の国立総合大学で、約３万６０００人の学生が在籍している。英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデ