放送作家でタレント野々村友紀子（51）が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。夫が過去に、雨天で足を滑らせて骨折した経験があったことを明かした。天気予報のコーナーで広範囲で雨模様となり、路面が濡れることで足を滑らせる事故についてMC石井亮次が「足下、気をつけてください」と注意喚起した。気象予報士の古川枝里子アナも「松本明子さんが雨上がりに滑ってけがしてしまったのでね」と、今月2日に自