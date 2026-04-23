ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃808は、最終回前編として、名物企画「ももクロ一致ポーカー」をお届け！◆最後まで笑顔で駆け抜ける！2010年にスタートし、約16年続いた『ももクロChan』も残すところあと2回今回は番組屈指の名物企画「ももクロ一致ポーカー」を通して、番組の歴史を振り返る。高城れには「生活の一部になっていた」と言い、玉井詩織も「ももクロの歴