ローソンストア100各店では、2026年4月22日から28日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンが開催中です。4月21日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ「カルピスソーダ」の無料券も1つめの対象商品は、UHA味覚糖「コロロ 巨峰」（48g）。1個購入すると、「コロロ クラウンメロン」（40g）1個と引き換えられる無料券