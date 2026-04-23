4月25日（土）と26日（日）の2日間、東京・お台場にあるシティサーキット東京ベイにて、日本初開催となる公式ファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」が開催される。本イベントは入場無料で楽しめる没入型体験イベントとなっており、世界最高峰のリーグが持つカルチャーを存分に味わえる空間となる。 ◆■朝イチから白熱のプレーオフをパブリックビューイング！